«Люди третьего сорта»: Пассажирка обвинила РЖД в унижении пассажиров из провинции

Сегодня, 18:15

Для пассажиров с промежуточных станций поезда «Воркута – Москва» РЖД оставила самые худшие места.

В последнее время РЖД поражает россиян существенным улучшением сервиса и качеством обслуживания, однако изменения заметны пока не везде. В частности, пассажиры по-прежнему нарекают на отвратительные условия работы оператора при продаже билетов. Ранее в сети писали, что РЖД продала мужчине билеты во «вчерашний день», а теперь вот перевозчика и вовсе уличили в дискриминации жителей отдельных населённых пунктов.

Так, россиянка в Facebook обвинила РЖД в унижении людей из провинции, которые добираются до столицы с промежуточных станций маршрута «Воркута – Москва». Для пассажиров с этих остановочных пунктов оператор подготовил худшие места – верхние «боковушки» и полки сверху в плацкарте. Женщина пыталась купить билет на более менее достойное место в поезде от промежуточной станции Сейда до Москвы, но не нашла ничего достаточно приличного. Вместе с тем оказалось, что при заказе билета от Воркуты РЖД сразу предлагает занять более удобные и комфортные для поездки места, которые не доступны пассажирам из глубинки.

Разница в цене в билетах составляет всего 100 рублей, из-за чего женщина сразу отмела версию с попыткой заработка на более дорогих пассажирах. В комментариях пользователи объяснили, что для РЖД это обычная практика – оставлять худшие места для людей с промежуточных станций. Из этого местная жительница предположила, что для перевозчика эта категория пассажиров – люди «третьего сорта».

Позже подписчики пользовательницы Facebook объяснили, что РЖД всегда бронирует большее количество билетов для крупных станций. В случае невостребованности компания выпускает их в продажу за несколько дней до отправления. Также места освобождаются за счёт снятия ведомственной брони, если она не нужна. Вместе с тем вопрос, почему для пассажиров промежуточных станций РЖД предлагает билеты на места похуже остаётся открытым.