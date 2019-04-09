«Вызывали Uber? Не повезу!»: Журналист рассказал, как водители «Яндекс.Такси» кидают операторов и пассажиров

Сегодня, 20:32

Продюсер «Дождя» Михаил Козырев пожелал «гореть в аду» Uber и «Яндексу» за то, что неизвестный таксист оставил его мокнуть под дождём, отказавшись везти по ранее оговоренному заказу.

В крупных городах России рынок пассажироперевозок уже несколько лет как поделили два крупнейших оператора Uber и «Яндекс.Такси». И хотя в целом люди довольны уровнем обслуживания и ценовой политикой компаний, пассажиры часто нарекают на низкую квалификацию и халатность водителей как Uber, так и «Яндекс.Такси». Накануне с «беспределом» таксистов столкнулся и продюсер телеканала «Дождь» Михаил Козырев. Журналист и телеведущий рассказал, как водители «Яндекс.Такси» «кидают» и операторов, и пассажиров.

На своей странице в Facebook Козырев обратился к подписчикам с предостережением о возможности спровоцировать для себя проблему при заказе такси от Uber. «Хочу предупредить вас: вызвав такси, вы должны быть готовы к тому, что водитель откажется вас везти и высадит из машины», - написал он. Журналист отметил, что дважды за неделю московские таксисты отказывали ему в обслуживании, действуя по принципу «Вызывали Uber? Не повезу!». Водители, работающие на две компании одновременно, нагло заявляли, что пассажиру следовало вызывать поездку через «Яндекс.Такси», иначе им якобы невыгодно выполнять заказ.

Козырев заметил, что подобные выходки водителей бросают тень не только на Uber, но и на «Яндекс.Такси», давая понять, что оба оператора не в силе повлиять на своих сотрудников. «Яндекс.Такси, не знаю, заметен ли вам мой пост, отметьте, пожалуйста: ваши водители «вертели» вас на одном месте», - резюмировал журналист.

В завершении продюсер «Дождя» пожелал обеим компаниям «гореть в аду» за откровенное неуважение к нему, как к опытному клиенту, заявив, что уже ищет другого оператора для поездок по городу. К чести Uber, компания связалась с пострадавшим от «таксистского произвола» журналистом и пообещала принять к провинившемуся водителю необходимые меры воздействия. О реакции «Яндекс.Такси» на инцидент ничего не известно.