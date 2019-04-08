«На лапу» инструкторам: Автошколы вытрясут из водителей последние гроши за «переобучение»

Сегодня, 16:08

В ГИБДД хотят бороться с количеством аварий, однако все может закончиться новым витком коррупции и обогащением автошкол.

Российским автолюбителям не дают продохнуть. Люди едва успевают следить за изменениями в стране, не всегда идущими на пользу водителям. Очередную неоднозначную инициативу предложили в ГИБДД. Там озаботились большим количеством аварий на дорогах, ответственность за которые в большинстве случаев несут сами автомобилисты. В случае попадания в ДТП, водитель отправится на переобучение в автошколу. Пока что инициатива существует только на словах, однако автомобилистам есть, о чем поразмышлять.

Как у любой хорошей на первый взгляд идеи, здесь тоже просматриваются два пути развития. Есть вероятность, что автошколы вытрясут из водителей последние гроши за «переобучение», повысив тариф на свои услуги. Как известно, обучение вождению и без того является не самой доступной вещью для россиян. Более того, не приведет ли это к сговору между ГИБДД и частными автошколами, что породит новый виток коррупции? К тому же, неизвестно, насколько честно органы будут оценивать вину водителя в той или иной аварии. В случае утверждения закона о переобучении вина пешехода вряд ли будет интересна некоторым ГИБДДшникам и автошколам, желающим набить карман.

Коррупционные действия здесь возможны и в другом ключе. Недобросовестный водитель, спровоцировавший аварию, явно не захочет морочить себе голову повторно. Вероятно, он просто даст «на лапу» инструкторам и быстренько «переобучится».

Несмотря на все негативные моменты, нельзя не учесть, что изначально предложение более чем толковое. Согласно данным ГИБДД, за 2018 год случилось около 151 тысячи аварий на дорогах России. Возможно, закон о переобучении виновников аварий преподаст остальным водителям урок. Люди могут просто испугаться дополнительных страт за прохождение экзаменов, а также не захотят тратить на переобучение свое время. Это подтолкнет сидящих за рулем обострить внимание, быть аккуратнее. Количество ДТП может действительно сократиться. Гораздо легче стать бдительным и соблюдающим ПДД, чем виноватым в аварии и «обогащающим» инструктора автошколы.