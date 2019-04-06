Кто быстрее: Машины «Яндекс.Такси» и Uber столкнулись в погоне за клиентом

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Гонки двух титанов попали в объектив камеры одного из автомобилистов, а фото очевидец опубликовал в сети.

Субботнее утро ничего не предвещало, и один из водителей, судя по логотипу иномарки Toyota, ехал по своим делам, пока не свернул в переулок со знаком ДТП. Подъезжать близко он постеснялся, но даже на фото такого сомнительного качества удалось различить, что виновниками столкновения стали два автомобиля такси – одна машина была с логотипами сервиса Uber, а другая работала по лицензии «Яндекс.Такси».

Судя по снимку, обе машины свернули в один узкий переулок, презрев скоростное ограничение в 40 километров в час. На вид это обычный спальный район, в котором нет никаких учреждений. Из этого можно сделать вывод, что два такси спешили по вызову частного клиента, и так и не смогли выяснить, кто быстрее, а столкнулись в погоне за пассажиром. Не исключено, что за одним и тем же. Рядом с машинами остались стоять двое мужчин, которых можно принять за водителей. Легко предположить, что это их автомобили. А судя по тому, что из машины больше никто не вышел – пассажиров они забрать еще не успели. Так что, они, похоже столкнулись в погоне за клиентом.

Случилось это ранним утром, поскольку в восемь утра, на момент съемки, на месте уже успели побывать сотрудники ГИБДД. Логично предположить, что такси собирались везти клиентов на работу, но, как всегда, что-то пошло не так. Информацию опубликовал мужчина в сети.