«Рассадник ДТП»: В Санкт-Петербурге строят улицу-убийцу – Сеть

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Петербуржцы недовольны тем, как спроектирована улица на подъезде к главному вокзалу города.

В конце мая к сдаче готовится проект по ликвидации двух трамвайных колец и строительству автомобильной дороги вдоль железнодорожных путей. Как сообщают местные жители, дорога должна стать более удобной для поездок к Ладожскому железнодорожному вокзалу. Однако при рассмотрении эскизов проекта водителям и пешеходам становится страшно.

Беспокойство вызывает перекрёсток на улицах Гранитная и Шаумяна. Они находятся в нижнем левом углу эскиза. Как следует из схемы дорожной разметки, левая полоса двухполосной дороги требует от водителя повернуть налево незамедлительно. При этом полоса продолжается и предполагает последующее движение по ней транспорта. Петербуржцы в Сети считают, что в эскизе была допущена ошибка: стрелку «движение налево» следовало бы перенести ближе к следующему перекрёстку, или добавить к существующей разметке стрелку «движение прямо». В противном случае существует вероятность, что нововозведённая дорога быстро станет рассадником ДТП в городе.

Впрочем, не только перекрёсток бросает водителей в жар. Выяснилось, что к потенциальной улице-убийце ведёт не менее проблематичный мост. Изначально прямая ось моста упирается в тротуар. Происходит это из-за неожиданного изгиба дорожного полотна в этом месте, которое легко не заметить в тёмное время суток. Как поступят администрация и застройщики и как прокомментируют выявленную проблему, остаётся только ждать. Пока водители Санкт-Петербурга просят воздержаться от массового тестирования нового участка.