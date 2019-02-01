МВД и страховщики опять не запустили проверку ОСАГО

Сегодня, 12:26

МВД страны и страховые компании не выполнили указ правительства, и в очередной раз отсрочили запуск проверки ОСАГО через камеры наблюдения.

Очередной запуск системы планировался на 1 февраля, до этого уже несколько раз он был перенесён. В конце года правительство страны поставило задачу МВД и Российскому союзу страховщиков обеспечить работу системы до 1 февраля. Но сегодня они не запустили проверку страховых полисов автомобилистов.

Как рассказали в МВД, такая ситуация произошла из-за не точных данных страховых компаний. Например, неверно введён VIN номер или дублируются полисы.

Система должна была работать следующим образом: камера фиксирует номер автомобиля, далее программа проверяет наличие полиса у владельца авто. В случае нарушения автомобилисту начисляется штраф в размере 800 рублей и отправляется соответствующее уведомление.

Если такая система штрафов вступит в силу, то пострадают как правонарушители, так и те, кто по незнанию купил фальшивый полис. На сегодняшний день пока нет очередной даты её запуска, сейчас всё зависит от страховщиков.