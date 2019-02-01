До стратосферы на воздушном шаре: Смельчаки выстраиваются в очередь на первый полет

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Первый уникальный воздушный шар, который может долететь до стратосферы, сконструирован сингапурскими учеными. Совершить первый полет осмелились 26 человек.

Специалисты сингапурской компании In.Genius несколько лет работали над созданием уникального воздушного шара, который может подниматься гораздо выше принятых стандартов и достигать стратосферы. Руководитель корпорации Лим Сэн заявил, что на данный момент работы вышли на финальную стадию и на сайте уже объявлен конкурс на первого пилота. На данный момент зарегистрировалось уже 26 человек, но будет выбран самый лучший.

Сообщается, что технология, которая будет использована для совершения такого полета, прошла все необходимые проверки без человека на борту и с животными – каждая оказалась успешной. Человека, создатели уникального воздушного шара, поместят в специальную капсулу, которая обеспечит необходимые для жизнедеятельности показания давления и температуры.

Известно, что воплотить данный проект хотели еще в 2015 году и приурочить к 50-летию образования Сингапура, но технические недоработки не дали этого сделать. Известно, что разработка стратостата была завершена только в несколько месяцев назад, именно сейчас удалось разработать систему, которая будет безопасной для доставки человека на границу открытого космоса. Все обнаруженные технические ошибки и возможные непредвиденные ситуации были устранены и минимизированы. Иными словами, представленный воздушный шар является надежным инструментом для достижения конкретных аэрокосмических целей.

До получения сертификата оборудование прошло необходимую проверку в космических и авиационных подразделениях, только так разработчики могли быть уверены, что человек будет в безопасности, отправляясь в такое путешествие. Если говорить о времени, которое пилот должен будет находиться в стратосфере, то это порядка нескольких минут, после чего начнется его плавный спуск обратно на Землю.

Представленное путешествие поможет расширить границы технологических возможностей человека, а также понять, насколько эффективно капсула позволяет изолировать человека от негативных воздействий агрессивных сред. Если бы человек захотел подняться на такую высоту без должной защиты, то у него бы попросту закипела кровь, кроме того в этих слоях атмосферы недопустимое для организма значение давления. Пока точной даты запуска неизвестно, однако он состоится уже в этом году близ австралийского города Алис-Спрингс. Стоимость проекта специалисты оценили в 7,6 миллионов долларов.