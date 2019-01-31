В московском метро появились новые комфортные поезда

Сегодня, 14:07

На официальном сайте мера столицы появилась информация, что с начала этого года в московском метро ещё три комфортных поезда перевозят пассажиров.

Из тех же источников стало известно, что до конца года планируют добавить более 65 новых составов «Москва». Всего на сегодняшний день на территории метро курсирует 105 новых составов. Первый запустили ещё в 2017 году.

После запуска новых составов на линии будут курсировать более 170 поездов, а это около 20% от всего количества в метрополитене. Такими темпами через 5-6 лет в московском метро останутся только новые составы.

По словам горожан, эти поезда гораздо комфортнее и уютнее. В них можно зарядить телефон, а благодаря сенсорным мониторам на стенах, легко можно найти необходимую станцию и рассчитать время поездки. А так же есть специально отведённые места для инвалидных колясок.

А в мэрии сообщили, что новые составы примерно на 15-20% вместительнее, в них улучшена система кондиционирования и шумоизоляции. Теперь жителям Москвы будет гораздо приятнее находиться и передвигаться в подземном транспорте.