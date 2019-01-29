В Сочи таксисты в панике: У них появился «конкурент», готовый везти куда угодно за 200 рублей

Сегодня, 17:01

Новость быстро разлетелась по городу. Сейчас сочинцы и гости города занялись поисками того, кто может предоставить такую дешёвую услугу.

И только таксисты в Сочи в настоящей панике. У них появился конкурент, готовый везти пассажира куда угодно всего за двести рублей.

Потенциальный пассажир с чемоданом на колёсиках подходил к таксистам в разных местах Сочи и спрашивал, сколько будет стоить поездка по тому или иному маршруту.

Стоимости, естественно, были разные от 1000 до 2500 рублей. Тут, как чёртик из табакерки, появлялся конкурент. В любом случае он предлагал свою цену в 200 рублей. Не больше, не меньше.

Когда его спрашивали, почему так дёшево, он отвечал, что у него электромобиль. Значит, на бензин тратиться не нужно.

Всё выяснилось достаточно быстро. Это трое друзей решили поприкалываться над сочинскими таксистами. Один разыгрывал пассажира, другой – водителя, третий – снимал.

Судя по всему, настоящие таксисты их не побили. Ролик этого прикола уже появился в Сети.