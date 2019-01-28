В Новосибирске собрали первый алюминиевый авиадвигатель

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Исследователи Новосибирского государственного университета после долгих экспериментов создали уникальный алюминиевый авиадвигатель внутреннего сгорания. Использовать его можно использовать в авиапромышленности.

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали уникальный мотор, который может использоваться для конструирования легких самолетов. Секрет его заключается в использовании алюминия, что делает его легким относительно ранее существующих аналогов на 30-40%. Расходы топлива у нового двигателя снижаются на 15%, а мощность растет до 400 лошадиных сил.

Изначально предполагалось, что он может стать «пламенным сердцем» лишь для Як-52, но в процессе испытаний H-образную схему компоновки заменили V-образной, это уменьшило общие габариты и в таком варианте двигатель может быть установлен на другие типы легких самолетов.

Испытывая экспериментальную модель двигателя, команда трудилась и над проектированием серийного образца. Новый вариант будет готов к началу лета, при этом если в первом случае ряд используемых деталей был закуплен за рубежом, то теперь они полностью будут отлиты в Новосибирске. Учитывая, что двигатели подобного класса не изготавливаются в России вовсе, разработка является примером импортозамещения целой производственной технологии.