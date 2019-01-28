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Скандал со строительством новой и долгожданной Красносельско-Калининской ветки метрополитена северной столицы, разразился внезапно, прямо после новогодних каникул.

Официальную версию конфликта администрации Санкт-Петербурга с организацией, имеющий уникальный 78-летний опыт в создании подземной транспортной инфраструктуры, озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Высокопоставленный чиновник заявил, что ОАО «Метрострой», выйдя из муниципального подчинения, стали допускать такие вопиющие «безобразия», как задержку зарплат своим работникам и неисполнения сроков строительства, предусмотренных подписанным контрактом. Между тем, пока тема остается не квалифицированной с юридической стороны, многие политические эксперты уже предупреждают, что в Петербурге «подземная война» Смольного и «Метростроя» может стать поводом для социального взрыва. Тому есть несколько весомых причин, на которые не стоит закрывать глаза властям на самом высоком уровне.

Во-первых, «Метрострой» в силу сохранившихся традиций имеет не только уникальных специалистов в своей отрасли, но и насчитывает более двух с половиной тысяч рабочих, которые должны были быть задействованы при строительстве пяти новых станций метрополитена, а именно – «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Шушары», «Горный институт», «Театральная». То есть, в случае расторжения контракта город получит огромное количество безработных, из которых, далеко не все готовы менять квалификацию. Во-вторых, жители районов, которые устали от ежедневных транспортных неудобств были обнадежены той же администрацией, обещавшей им комфортный проезд к местам работы и обратно.

В-третьих, это немаловажно, застройщики в определенных городских локациях уже гарантировали своим клиентам среди прочих преимуществ «пять минут до метро). Теперь, если суммировать количество пострадавших от конфликта горожан, то получится критическая масса, потенциально способная к протестным выступлениям. Администрация города, расторгая контракт с «Метростроем» не способна найти другого подрядчика, так как его нет в принципе. Поэтому, «временная консервация объекта» станет «могилой» для проекта, который, кстати, был запланирован еще 30 лет назад.