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Их общая вместимость составит 882 пассажира. Такие составы пойдут через Керченский мост уже в этом году.

Из Москвы в Крым начнут ходить двухэтажные поезда. В них предусмотрены двухэтажные купейные и спальные вагоны.

В купейных будет по 64 спальные места, в спальных – станут размещаться по 30 пассажиров. Информация предоставлена пресс-службой КЖД.

Из Крыма после открытия железнодорожного сообщения можно будет добраться до Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска.

Стоимость проезда пока не установлена.

После того, как по мосту начнётся ж/д движение, расчётный размер суточной пропускной способности - до 47 пар по пассажирским и грузовым поездам в обоих направлениях.