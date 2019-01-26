Воронежцы стоят в километровой очереди за дешевым бензином

Сегодня, 17:45

Одна из заправок в Воронеже объявила акцию, удивив низкой ценой бензина АИ-92 и АИ-95.

Цена обеих марок бензина составляла 38 руб. 88 коп. за литр. Экономия в 4 или 7 рублей на литре топлива заставила многих автолюбителей выстроиться в огромную очередь за дешевым топливом.

По словам очевидцев, очередь из жаждущих «халявы» растянулась на километр. В ней оказались сотни машин. Так как «аттракцион невиданной щедрости» продолжался всего два часа, многие автовладельцы занимали очередь заранее. В результате правая полоса дороги была заблокирована (правда, пробка на дороге не образовалась).

О качестве дешевого бензина вопросы ни у кого не возникали. Те, кто сумел заправиться, уезжали довольными. Практически все заправлялись до полного бака. Но те автовладельцы, которые, отстояв очередь, заправиться в отведенное для акции время так и не успели, конечно, были недовольны.

Руководство АЗС, впрочем, заявило, что может повторить такую акцию, если в Сети будет соответствующая поддержка.

Автомобилисты в очереди говорят, что рады возможности сэкономить хоть какие-то деньги, так как из-за увеличения НДС и повышения акцизов на бензин цены на топливо начали расти. Так как зарплаты не выросли, а перспектив снижения цен на топливо нет, водителям остается пользоваться лишь такой возможностью заправиться по акции.