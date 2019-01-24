Жителей Кемерово перевозили в автобусах с неисправными тормозами

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В Кемерово сотрудниками ГИБДД была проведена операции «Юридическое лицо», в результате которой проверяли маршрутки, и нашли более 15 нарушений.

Проверка проходила 23 января на конечных остановках общественного транспорта. При осмотре были найдены нарушения, которые запрещают эксплуатацию автобуса.

Например, один водитель выехал на линию со сломанным рулевым управлением, а другой перевозил жителей в автобусе с неисправными тормозами. А в одной маршрутке нашли дополнительный световой прибор, водитель сам переоборудовал транспорт, не согласовав этот момент с определёнными инстанциями. А ещё в одном автобусе был закрыт моторный отсек, который никак не учтён конструкцией транспорта. Водитель обещал всё исправить и убрать самодельные предметы.

По всем случаям приняты меры и выписаны штрафы должностным лицам, которые выпустили маршрутки на линию в неисправном состоянии. Заместитель начальника ОГИБДД в городе Кемерово заявил, что штрафы начислены от 5 до 8 тысяч рублей и все нарушители будут притянуты к ответственности.