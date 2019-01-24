Китайские инвесторы построят три моста в Уфе

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Для расширения инфраструктуры Уфы принято решение о строительстве трех мостов, которые разрешат проблему пробок в городе. Средства на их возведение выделяют инвесторы из Китая.

Глава государственного комитета республики Башкирия Тимур Мухаметьянов провел встречу с китайскими инвесторами, на которой обсуждался вопрос строительства трех новых мостов. Основной целью данного проекта является разгрузка городских магистралей. Сообщается, что первый мост будет расположен в створе улицы Интернациональной, который соединит потоки из Черниковки к трассе М7, второй — из Демы в Нижегородку, третий соединит трассу Уфа — Аэропорт через Кузнецовский затон с улицей Менделеева.

Как отметил председатель госкомитета Башкирии по транспорту, по результатам встречи было запланировано подготовка проекта совместного меморандума о намерениях. В документы должны быть отображены финансовые вопросы, возможности, технические характеристики строительства трех мостов.