В Рязани трасса «М5 Урал» стала самой смертельно опасной

Сегодня, 17:07

По итогам 2018 года специалисты определили, что данный участок дороги стал самым опасным в России. За год там произошло свыше 220 дорожно-транспортных происшествий.

Государственная автомобильная инспекция России проанализировала ситуацию на дорогах в 2018 годуи пришла к выводу, что, как не парадоксально, самым опасным участком трассы стал отрезок «М5 Урал», который проходит вблизи Рязани. Согласно представленным статистическим данным, только за минувший год там произошло более 220 дорожно-транспортных происшествий различной степени тяжести. Практически все они были с пострадавшими.

На втором месте по числу ДТП автодорога Р-22 «Каспий» – 91 ДТП, погибли 35 человек, 141 травмирован. На третьем – автодорога Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, где за год случилось 57 ДТП, погибли 14 человек, ещё 73 пострадали.

На автодорогах областного и межмуниципального значения в прошлом году случилось 404 ДТП, в результате которых 67 человек погибли, 573 получили травмы.

Собственники автомобильных дорог отмечали, что ими проделана работа по приведению дорожного покрытия в соответствие с нормативными требованиями. С улучшением качества дорожного покрытия увеличился скоростной режим и возросло количество погибших в ДТП людей.

Анализ аварийности показывает, что наиболее тяжкие последствия вызывают ДТП со встречными столкновениями, опрокидываниями, наездами на пешеходов.