S7 Airlines открывает ежедневные рейсы из Белгорода в Москву

Сегодня, 09:24

Они станут осуществляться с 1 февраля с посадкой в «Домодедове». Видимо, этот маршрут стал достаточно востребованным.

На нём уже работают самолёты «Аэрофлота» и «ЮТэйр». Теперь из Белгорода в Москву ежедневные рейсы открывает и авиакомпания S7 Airlines.

Пассажирам будут предложены самолёты Embraer-170. Их вместимость – 78 человек.

Из «Домодедово» отправление станет осуществляться в 12-50. Приземление в Белгороде – в 14-10. Через 40 минут после этого борт отправится в обратный путь. Прибытие в Москву в 16-10.

Билеты уже доступны в кассах аэропортов.

S7 Airlines является второй из крупнейших авиационных групп в РФ.