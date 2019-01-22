В Сургуте пройдет реконструкция железнодорожного вокзала

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В 2019 году стартует первый этап преображения железнодорожных ворот города. Проект был одобрен экспертами омского филиала Главэкспертизы.

Согласно планам правительства, все аэропорты и железнодорожные вокзалы в России должны быть капитально отремонтированы и модернизированы согласно современным требованиям. Так, в 2019 году стартует перестройка вокзала в Сургуте, подготовительные работы к которой проводились еще в прошлом году.

Известно, что ремонт разбит на несколько этапов, согласно первому – пройдет реконструкция здания самого вокзала, что даст возможность увеличить его площадь до 10 тысяч 277 квадратных метров. Известно, что вместо демонтируемого бывшего багажного отделения к зданию пристроят более компактный двухэтажный административно-служебный блок. Кроме того, снесут трехэтажную пристройку с комнатами длительного отдыха, несколько ограждений и металлических строений. Монумент «Тепловоз» с рельсами и шпалами установят на новом месте.

Правительство региона совместно с «РЖД» разработали дорожную карту, подготовили проект реконструкции, который и поддержали эксперты. После выполнения всех работ здание крупного транспортно-логистического узла Югры должно преобразиться, его вместимость увеличится с нынешних 500 до 1500 тысяч пассажиров.

Реконструкция не отразится на работе вокзала, все запланированные поезда будут отправляться и прибывать по расписанию.