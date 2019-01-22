В Ростове-на-Дону снег уходит вместе с асфальтом

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Новая технология укладывания дорожного покрытия в ямы с водой плохо зарекомендовала себя в городе. Ростовчане делятся в сети видео обреченных магистралей.

В России дороги всегда были основной проблемой и за сотни лет ничего не изменилось. Так, жители Ростова-на-Дону выложили в сеть в аккаунт rostov_roads видео, где показана новейшая технология, которая используется дорожными службами – укладывание асфальта прямо в лужи с водой. При этом коммунальщики даже не реагируют на то, что их снимают из проезжающих мимо автомобилей.

Многие ростовчане уже заметили, что ремонтные работы проводятся весь зимний период – как только снег сходит, горячий асфальт укладывается в мокрые выбоины, а после следующего снегопада он снова пропадает. Некоторые заметили в этом мистический подтекст.

Вчера 21 января, когда донская столица утопала в оставленных подтаявшим снегом лужах, дорожники традиционно принялись латать проезжую часть. Не выкачивая воду из глубоких ям, рабочие старательно засыпали их горячим асфальтом. Очевидцы сняли бездарный ремонт дороги на видео и опубликовали ролик в социальных сетях под говорящим названием «Похороны асфальта».

Такая же ситуация наблюдается и в других городах России. В Таганроге дорожные рабочие укладывали в дождь асфальт. Новое дорожное покрытие появилось на пересечении улицы 4-я линия и переулка 1-го нового.