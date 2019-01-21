Uber: электрические самолеты заберут вас с автостоянки в 2023 году

Сегодня, 21:58

Компания Uber сообщила, что может запустить службу летающих такси через четыре года.

Пассажиры, использующие приложение для смартфона, будут забираться из пунктов посадки на вершине высокого офисного здания, многоэтажной автостоянки или торгового центра. И они смогут миновать пробки на дорогах, летя над городом на электрическом самолете Uber со скоростью от 150 до 200 миль в час, говорится в сообщении компании.

Самолеты могут пролетать до 60 миль на одном заряде батареи, при этом в течение пяти минут аккумуляторы снова заряжаются.

Сервис не предназначен для избранных. Компания надеется предложить свои услуги летного такси по цене всего на треть выше стоимости обычного автомобильного такси. Например, в Великобритании 25-мильное путешествие на обычном такси Uber может стоить 46 фунтов, а 70 фунтов будет стоить эта же поездка на UberAir.

Пресс-секретарь заявил, что UberAir дебютирует в американских городах Лос-Анджелес и Даллас в 2023 году, а в последующие годы планируется глобальная экспансия. Он надеется, что такси могут летать в британском небе в течение следующего десятилетия, но дебют в Великобритании будет зависеть от успешных запусков в других местах в первую очередь.

И, вероятно, Uber будет труднее запускать в британских городах, чем за рубежом из-за строгих правил воздушного пространства Великобритании.

По словам Uber, электрические самолеты, которые будут летать на высоте от 300 до 600 метров над землей, стали «насущной потребностью» в городах, где перегруженные автодороги находятся на пределе. Пилоты будут перевозить до четырех пассажиров, забирая их в точках посадки. После совершения заказа пользователи могут сесть на один из «летающих автомобилей» всего через пять минут.

Средний полет составит 25 миль. Uber говорит, что такое путешествие может занять 69 минут на традиционном такси, но 33 минуты на UberAir. Полет будет длиться 11 минут, а оставшееся время клиент будет идти пешком или ехать на традиционном такси до и из пункта посадки и высадки.

Uber работает с пятью компаниями над проектами для своих летающих такси и все еще разрабатывает планы относительно того, как и смогут ли транспортные средства летать в плохую погоду. Компания признала, что ей, возможно, понадобится подготовить новую рабочую силу пилотов. Томас Прево, директор по системам воздушного пространства компании, сказал, что Uber первоначально будет работать с подготовленными пилотами бывших коммерческих авиакомпаний.

Но он добавил: «Пока мы это строим, у нас уже есть дефицит пилотов, поэтому мы должны найти способы привлечь и обучить дополнительных пилотов. Мы надеемся, что на этих машинах будет летать проще, чем на вертолетах, и, надеюсь, со временем у нас может быть более быстрая программа обучения, чтобы мы могли увеличить численность людей».

Прошлым летом Uber был вовлечен в судебную тяжбу в некоторых европейских городах. В ряде городов ей запретили работать из-за того, что она составляет очень большую конкуренцию местным таксистам.