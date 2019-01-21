«Подземный конфликт» в Петербурге: Смольный расторг все контракты с «Метростроем» на строительство метро

Сегодня, 19:06

Это касается ввода в строй трёх запланированных станций. Однако, властями дано обещание о том, что они начнут работать своевременно, а рабочие кадры будут сохранены.

В Петербурге произошёл настоящий «Подземный конфликт». Смольный расторг все контракты с «Метростроем» на строительство перспективных линий метро.

Причиной этому стало то, что генподрядчик грубо не исполнял условия госконтрактов, срывал сроки их выполнения и допускал задержки по выплатам зарплаты сотрудникам.

Согласно обнародованной информации, «Метростроем» не могут быть выполнены государственные контракты, даже, если эта компания будет докапитализирована. Более того, ни один банк не согласился предоставить ей кредит с банковскими гарантиями.

В Петербурге имеются большие планы по развитию городской подземки. Её строительство не может приостанавливаться из-за проблем, испытываемых «Метростроем».

Сейчас на замену этой компании ищутся другие подрядчики. По предоставленным сведениям, таковые имеются и уже выразили готовность к выполнению запланированных задач.

Впрочем, контракты с ними ещё не оформлены. Жители города и его гости очень надеются, что транспортные артерии Петербурга продолжат развиваться, и временные трудности с генподрядчиком не станут этому помехой.