Пассажирский авиалайнер совершил рейс на биотопливе

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В среду самолет Boeing 787 авиакомпании Etihad Airways совершил примерно семичасовой перелет из Абу-Даби в Амстердам с баком, полным смеси реактивного топлива и биотоплива.

Биотопливо было получено из растений под названием саликорния (солерос, морская спаржа), которые растут в соленой воде. Gulf News сообщила, что 50% топлива для реактивных двигателей, необходимого для перелета авиалайнера к месту назначения, составляло биотопливо, что является чрезвычайно высоким соотношением биотоплива к реактивному топливу, если это сообщение – правда. Авиакомпания Etihad Airways, еще не комментировала этот рейс.

Предыдущие известные полеты с использованием биотоплива включали полет Qantas, в котором использовалась 10-процентная смесь горчичного масла, полет Virgin Atlantic, в котором использовалась 5-процентная смесь топлива, изготовленного из промышленных отходов, рейс авиакомпании Alaska Airlines, в котором использовалось 20-процентная доля топлива, полученного из древесных отходов лесозаготовок Тихоокеанского Северо-Запада, и серия рейсов United Airlines, в которых использовалась 30-процентная смесь биотоплива из различных источников.

Нынешний полет был совершен в поддержку исследований устойчивого воспроизведения биоэнергии исследовательского консорциума (SBRC) в Масдар институте в Абу - Даби.

SBRC разработал биотопливо, которое использовалось на рейсе Etihad Airways, путем объединения урожаясаликорнии с рыбной и креветочной фермой в Масдар-Сити, по соседству с международным аэропортом Абу-Даби. Salicornia - это род суккулентов, который растет в соленой воде, что означает, что растение не потребляет ценную питьевую воду в пустыне. Растения также удобряются рыбой, а вся неиспользованная вода для удобрения направляется в мангровые леса, прилегающие к участку Salicornia площадью 2 гектара.

«Это дополнительно удаляет питательные вещества и обеспечивает ценное накопление углерода до того, как естественно отфильтрованные и обработанные стоки сбрасываются обратно в море», - пишет Etihad Airways.

В пресс-релизе Etihad Airways говорится, что использование биотоплива Salicornia «значительно сокращает выбросы углекислого газа в течение жизненного цикла по сравнению с ископаемым топливом», но не уточняется, насколько. Переработка биотоплива приводит к выбросам углекислого газа, а более интенсивные требования к переработке для различных видов сырья для биотоплива могут уменьшить преимущество, которое биотопливо имеет по сравнению с ископаемым топливом.

Биотопливо также производит выбросы углекислого газа при его сжигании, но они компенсируются углекислым газом, который биотопливная культура потребляет в процессе роста.