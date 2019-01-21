Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали получил одобрение

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Он будет частью ВСМ Москва – Казань. После его ввода в эксплуатацию в Нижний Новгород можно будет добраться из столицы за 2 часа 5 минут.

В России начнётся строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Её первый участок стоимостью 621,55 млрд рублей получил одобрение.

Это произошло на совещании, которое проводил вице-премьер Максим Акимов. Предполагается что на строительство первого участка по 200 млрд рублей выделят РЖД и госбюджет.

Остальные средства необходимо предоставить концессионеру. Согласно имеющейся информации его пока не выбрали.

Согласно расчётам, на плюсовую рентабельность концессионер сможет выйти в 2025 году. У перевозчика операционная безубыточность предполагается на 2026 год.

При этом планируется, что услугами ВСМ станут пользоваться до 40% пассажиров, курсирующих от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно.

В то же время Владимир Путин в прошлом году высказывал сомнения в целесообразности строительства ВСМ. Он давал поручение правительству, чтобы то вновь проработало проект этой ж/д магистрали.