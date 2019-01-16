Юных петербургских «зайцев» запретили высаживать из транспорта

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Вместо этого информацию о таких безбилетных пассажирах отразят в специальном журнале «конфликтов», а также передадут диспетчеру.

Новая памятка о действиях при обнаружении в транспорте безбилетного несовершеннолетнего разработана Комитетом транспорта Санкт-Петербурга. Согласно ней, теперь кондукторы не имеют права высаживать ребенка из транспорта, в случае если у него истек срок проездного, или если он просто забыл его. Как отметили представители Комитета, снятие ребенка с маршрута может вызвать угрозу его здоровью и жизни, а значит является недопустимым.

Сейчас ребенку, у которого возникнут какие-либо проблемы с проездным билетом, дадут возможность доехать до пункта назначения, однако, все подобные случаи будут фиксироваться и передаваться диспетчеру. Диспетчер, в свою очередь, должен будет передать эти сведения в комитет транспорта. Эти нововведения будут касаться всех несовершеннолетних, пользующихся наземным транспортом любых маршрутов.

С 14 января в Петербурге в продажу поступила новая партия брелоков «Подорожник», с помощью которых жители и гости города смогут расплачиваться за проезд в общественном транспорте. Функции такого брелока аналогичны подобной смарт-карте, которой пассажиры пользуются уже долгое время. Первые такие транспортные «гаджеты» были выпущены к ЧМ по футболу в 2018 году и были реализованы всего за один день. Стоимость «Подорожника» 100 рублей. В этот раз в продажу устройства будут передаваться поэтапно, для избежания ажиотажа. Всего в этот раз выпущено 50 тысяч брелоков.