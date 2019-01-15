Сегодня, 10:14

Военный аэродром, построенный 82 года назад в Гатчинском районе, после длительных согласований и модернизаций, сможет стать гражданской воздушной гаванью уже в недалеком бузующем.

Благодаря настойчивости нынешнего губернатора Александра Дрозденко, который инициировал развитие проекта, в Ленобласти аэропорт Сиверский начнет работу в 2020 году. По крайней мере, после многочисленных согласований и поисков ответственного инвестора, глава корпорации «Евросиб» Дмитрий Никитин, официально подтвердил, что его структура готова полностью финансировать проект. Об этом на своей странице в социальной сети и сообщил губернатор Ленинградской области. Дорожная карта по реорганизации аэродрома для приема лоукостеров и чартерных грузовых рейсов, прописана поэтапно и тщательно, что не оставляет места для разночтений.

Три этапа подготовки Сиверского для приема самолетов гражданской авиации уже детально прописаны. Так как подготовка началась еще задолго до определения главного инвестора, то два года должны стать достаточными для введения аэропорта в эксплуатацию. Судя по комментариям, на заявление Дрозденко, пользователей, в первую очередь, интересует дорожно-транспортная инфраструктура проекта. Пока что в этом аспекте прямых ответов на вопросы не было. Однако, в любом случае, проект должен предполагать быстрый и удобный подъезд к новому аэропорту для любых видов транспорта.