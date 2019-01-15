Сегодня, 10:05

Проехаться с использованием транспортной карты по прежней стоимости одной поездки можно лишь до конца января. Затем тарифы возрастут.

В Казани резко подорожали проездные билеты на общественный транспорт. Ранее одна поездка с использованием транспортной карты обходилась в 23 рубля.

Госкомитетом Татарстана, утверждающим тарифы, установлена новая стоимость поездок с использованием общественного транспорта.

Если рассчитываться наличными, поездка обойдётся в 27 рублей, при оплате картой – это 25 рублей. Если производится предоплата ста поездок, то каждая из них будет стоить 18 рублей.

Безлимитные проездные на все виды транспорта подорожали до 2500 рублей. Ранее они обходились в 2000. Автобусная «безлимитка» теперь стоит 2300 рублей в сравнении с предыдущей ценой в 1700.

За аналогичный документ для проезда в троллейбусе или трамвае теперь придётся выкладывать 1500 рублей.

Отдельно отмечается, что в тарифных планах исчезли проездные на 50 поездок, стоившие 750 рублей.

Таким образом, жители Казани больше не смогут «кататься» по выгодным для них документам.

Одновременно отмечается недовольство казанских перевозчиков. По их мнению, тарифы возросли недостаточно. Ими предлагалась минимальная планка в 28 рублей.

При этом, автопарк в Казани является одним из самых молодых и комфортабельных. Перевозчики полагают, пользование им должно быть более дорогим.

Недовольны и горожане. Они отмечают, что рост цен не соответствует росту их зарплат.