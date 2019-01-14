Nordwind возобновит авиарейсы из Воронежа в Симферополь

Сегодня, 17:50

Планируется возобновление авиакомпанией Nordwind Airlines («Северный ветер») летной программы Воронеж-Симферополь с 30 мая.

Эта информация сообщается на сайте международного аэропорта «Воронеж». Планируемые авиарейсы в Крым будут осуществляться в связи с увеличением пассажиропотока в весенне-летний период.

Вылетать из Воронежа рейс будет по четвергам, в 15:15. Из Симферополя вылеты также будут по четвергам, в 11:20.

Продолжительность рейса составляет 2,5 часа. Билеты будут стоить от 4700 руб. Полеты должны будут продолжаться с 30 мая по 3 октября, в течение всего курортного сезона.

В 2018 году авиакомпания Nordwind Airlines выполняла рейсы Воронеж-Симферополь 3 раза в неделю с 7 июня по 25 октября. Может быть, и в этом году количество рейсов в неделю будет увеличено (все зависит от будущего спроса). Стоимость билетов в прошлом году начиналась от 3100 руб., так что в этом году билет будет стоить дороже.

Прямые авиарейсы Воронеж-Симферополь выполняются и сейчас, в осеннее-зимний период. Их выполняет авиакомпания «Руслайн» по средам и субботам. Стоимость билета – от 4635 руб.

Авиакомпания Nordwind Airlines также планирует с 30 мая по 3 октября авиарейсы Симферополь-Новокузнецк-Симферополь. Рейс под номером N4-151 будет вылетать из Новокузнецка по пятницам и прилетать в Симферополь в 07:20. Обратный рейс N4-152 планируется из Симферополя по четвергам в 18:25. Он будет прилетать в Новокузнецк по местному времени в пятницу в 03:45.

С июня планируются авиарейсы из Ростова в Батуми. Авиосообщение будет осуществляться авиакомпанией «Победа». Предполагается, что первый рейс из Ростова-на-Дону вылетит в Батуми 6 июня. Вылеты из Ростова будут производиться регулярно во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Время вылета – 11:35, прибытие в Батуми – в 14:05 (по местному времени). Обратно борты будут вылетать в 14:50, прибывать в Ростов – в 15:20.

Это расписание пока ориентировочное, так как о начале продажи билетов еще не объявлялось.

С сегодняшнего дня ростовчане смогут воспользоваться авиамаршрутами Ростов — Челябинск — Красноярск и Ростов — Челябинск — Нижневартовск. По этим направлениям летает авиакомпания «UVT aero».