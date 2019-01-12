Китай не справляется с транспортировкой: в Ханчжоу будут введены первые ночные скоростные поезда

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В новогодние праздники передвижение китайского народа будет осуществляться даже ночью.

Пекин опубликовал информацию о работе железнодорожного скоростного транспорта. Известно, что 29 новых скоростных поездов начнут свою трансформацию к новогодним праздникам.

Напомним, что Новый год в Китае отмечают с 5 по 20 февраля. Именно тогда, по Восточному календарю полноценно наступил год Земляной Свиньи. Сама эксплуатация начнется уже через десять дней, 21 января.

Центральное управление Пекина сообщило, что к таким мерам их привели вечные жалобы на то, что людям не хватает транспорта в тот момент, когда они едут ко своим родным и близким, к примеру, с работы отмечать Восточный Новый год.

На официальных новостных порталах Китая уже размещена информация о новшестве, что моментально дало результат. С 1 млрд количество перевезенных пассажиров возрастет до 3 млрд. К примеру, только в Ханчжоу представители железной дороги ожидают около 9 млн поездок.

В города Гуйян, Наньчан, Чанша, Чжэнчжоу, Ухань и Хэфэй также будут проведены новые пути транспортировки.

Уникальность этих поездов в том, что они будут осуществлять транспортировку даже в ночное время суток, в тот момент, когда раньше скоростные поезда Китая работали исключительно утром/днём/вечером, подобно российскому метро.

Стоит заметить, что скорость таких поездов 320 км/ч, а в самих вагонах хорошее обслуживание и удобные места. Люди, которые привыкли к РЖД удивляются Китайским поездам, так как при перемещении он совсем не качается, а перемещение по салону максимально приближено к удобству.