Мэр Саратова сутра прокатился на трамвае

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Проверить работу городского общественного транспорта Михаил Исаев решил самостоятельно. Многие пассажиры были шокированы, увидев его рядом.

В городскую администрацию Саратова постоянно поступают жалобы от пассажиров на работу общественного транспорта. После нескольких попыток решить данную проблему с помощью своих подопечных, Михаил Исаев решил лично прокатиться утром в трамвае, чем шокировал многих пассажиров. Очевидцы рассказали о данном событии в социальных сетях, что вызвало оживленное обсуждение.

Оказалось, что данный трамвай специально сопровождался сотрудниками ГИБДД, но вот мнение самого мэра о поездке пока не известно. Глава города уже третий день практикует поездки до работы на общественном транспорте. До этого он добирался на автобусе № 6. Ранее в городской администрации распространили пресс-релиз, в котором речь идет о том, что общественный транспорт в городе курсирует строго по графику, а члены общественной палаты и вовсе осудили граждан, которые критикуют его работу и посоветовали быть терпимее.

Напомним, ежедневно в Саратове пробки достигают 10 баллов. Губернатор области Валерий Радаев раскритиковал подчиненных за качество уборки снега с улиц. Жители города жалуются на заваленные снегом тротуары, узкую проезжую часть и сосульки на крышах домов.