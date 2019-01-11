В Армавире ездить в троллейбусах и автобусах станет дороже

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Эта неприятная для горожан новость вступила в силу с 11 января. Цена билета, ранее стоившего 20 рублей, возросла до 25.

Таким образом, в Армавире с сегодняшнего дня ездить в троллейбусах и автобусах станет заметно дороже. При этом, пресс-службой администрации сделано заявление, что размер нового тарифа ниже экономически обоснованного.

Часть дополнительных расходов транспортного предприятия горадминистрация взяла на себя. В последний раз в Армавире повышение стоимости проезда в общественном транспорте происходило в 2017 году.

Причинами для того, чтобы вновь поменять тарифы, стало увеличение эксплуатационных затрат, а также повышение зарплаты работников.

Городские власти полагают, что увеличение стоимости проезда позволит развивать городской электротранспорт, который, как и контактная сеть, значительно изношен.

В среднем, возраст у каждой единицы подвижного состава уже больше 15 лет.

После получения прибыли, транспортное предприятие сможет выполнить его текущие и капитальные ремонты.