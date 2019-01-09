ФАС: В росте цен на бензин в регионах нарушений не выявлено

Вчера, 23:49

ФАС утверждает, что рост цен на бензин в начавшемся году находится в пределах договоренностей, которых достигли правительство и нефтяники осенью прошлого года.

По данным начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина, рост бензиновых цен с начала года не превышает 1,7%, значит, договоренность о стабилизации топливного рынка соблюдается.

Чиновник сказал, что цены преимущественно растут в регионах европейской частит России. Поднятие цен крупными вертикально интегрированными компаниями объясняется ростом НДС. Других причин, по его словам, нет, и маржа вполне приемлема.

При этом, сказал Махонин, в сибирских и дальневосточных регионах вовсе не растут топливные цены, а в Забайкалье и Иркутской области, наоборот, цены снизились на 1%.

По мнению президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, к нефтяникам не может быть претензий в невыполнении договоренностей протокольного совещания у Дмитрия Козака. Небольшой рост цен, говорит эксперт, копейка в копейку покрывает возросшую ставку НДС.

Напомним, достигнутая договоренность заключалась в обязательстве нефтяников заморозить цены на бензин и дизтопливо до 31 декабря 2018 года на уровне цен июня 2018-го, а с 1 января по 31 марта 2019 года поддерживать рост цен, не превышающий показатель инфляции.

Ранее Владимир Путин также сказал, что возможен рост цен на топливо в начале наступившего года на 1-1,5%, но больших скачков правительство не допустит.