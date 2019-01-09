Два часа в пути: В Саратове мэр решил добираться до работы на автобусе

Сегодня, 14:07

В итоге Михаил Исаев на неё опоздал. Для своей проверки городского общественного транспорта он решил воспользоваться автобусом №6.

Именно этот маршрут вызывает в Саратове наибольшие нарекания у горожан. В итоге мэр, решивший добираться до работы на автобусе, провёл в пути 2 часа 15 минут.

Он «добирался» на работу в «компании» Максима Сиденко и Сергея Червякова. Первый является его заместителем, а второй возглавляет администрацию в Заводском районе.

Мэр проинформировал, что, в целом, автобус двигался непрерывно, но при небольшой скорости. Единственным узким местом явился микрорайон рядом с администрацией Заводского района. Там транспортное средство простояло в пробке целый час.

Ехали ли чиновники в автобусе втроём или он был битком набит спешащими на работу горожанами, не сообщается. Однако, вполне можно предположить.

Исаев воспользовался случаем, чтобы вновь призвать горожан к пользованию услугами общественного транспорта. Машины, припаркованные на обочинах и улицах, очень мешают снегоборьбе.

В планах мера поездка общественным транспортом по территориям Ленинского и Кировского районов.

Сегодня утром Саратов был, буквально, «накрыт» девятибалльными пробками. Помимо проблем со снегом, мер отметил и плохую работу светофоров.