Всю Рождественскую ночь общественный транспорт Санкт-Петербурга будет курсировать по особому графику

Сегодня, 14:45

Главная рождественская служба в городе пройдет в Казанском соборе и продлится с 23:00 до 01:00.

Водители общественного транспорта в Северной столице точно не отдохнут в Рождественскую ночь. С 6 на 7 января весь городской транспорт города будет курсировать по особому графику в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. Работать будут все станции метрополитена, наземный пассажирский транспорт, интервал между ними составит 30 минут. Это коснется 8, 12 56, 77, 80, 93, 1016,114, 142, 154 и 37 маршрутов.

Пригородные электропоезда на Рождество будут ходить по субботнему графику, а 8 января - по воскресному. Таким образом, люди спокойно смогут перемещаться по городу даже самой глубокой ночью, так что ни у кого не возникнет проблем с посещением церквей и возвращением домой.

Сегодня в Санкт-Петербург прибудет президент России Владимир Путин, который намерен на Рождество посетить главную Божественную литургию и Всенощное бдение, которые проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он же провел сегодня в Казанском утреннюю службу. В отличие от празднования в минувшем году, президент не ограничится посещением лишь церкви, добавили представители лидера.