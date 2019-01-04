Два поезда из Саратова были задержаны из-за сильного снегопада

Сегодня, 15:14

Задержаны два пассажирских поезда в связи со сложными погодными условиями - № 104 сообщением «Саратов – Уфа» и № 14 «Саратов – Адлер».

Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что ввиду сильного снегопада вся имеющаяся в наличии специализированная техника в количестве 30 единиц занята расчисткой пассажирских платформ на станциях, железнодорожных путей, междупутий.

Более 450 работников железной дороги привлечены к уборке снега. Они имеют теплую спецодежду, обувь и весь необходимый набор инвентаря.

Компания утверждает, что специалисты Приволжской магистрали прикладывают все усилия, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов и восстановить их движение в рамках расписания.