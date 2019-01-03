Бельгийский суд подтвердил запрет Uber в Брюсселе

Вчера, 23:11

Бельгийский коммерческий суд поддержал местные фирмы такси и заявил, что всемирно известная служба Uber запрещена в Брюсселе, согласно сообщениям местных СМИ со ссылкой на решение суда.

Судебный приказ был издан 18 декабря голландскоговорящим коммерческим трибуналом, сообщили в четверг бельгийские новостные агентства La Libre Belgique и La Derniere Heure. Постановление разрешает только водителям с брюссельской лицензией на такси и специальным фонарем на крыше работать в столице Бельгии, где расположены штаб-квартира Комиссии NATO и ЕС, а также офисы многих других ключевых международных организаций.

Каждое несоответствие может привести к штрафу в размере 10 000 евро, сообщают местные СМИ.

Этот шаг призван прояснить решение, первоначально принятое в 2015 году, которое обязало американскую компанию закрыть свой недорогой сервис с непрофессиональными водителями Uberpop в Брюсселе, в то время как более дорогой сервис UberX остался без изменений. Декабрьский приказ, очевидно, нацелен на все службы Uber, однако франкоговорящая сторона все еще рассматривает это дело.

Между тем, местная фирма такси обвиняет Uber в том, что он по-своему истолковал решение суда 2015 года о продолжении работы, сообщает RTL со ссылкой на главу Такс Verts Мишеля Петре.

Uber говорит, что этот шаг не оказывает непосредственного влияния на его деятельность, сообщил La Derniere Heure адвокат компании в Бельгии Этьен Кайрис. Он также считает, что «нет причин» блокировать UberX.

Детище Кремниевой долины долгое время было в ссоре с местными фирмами такси в европейских странах. Правительства Нидерландов, Италии, Испании и Германии встали на сторону традиционных такси, которые утверждают, что услуга не соответствует местным правилам перевозки, и частично запретили ее. Некоторые страны полностью запретили популярное приложение, например, Венгрия и Болгария.