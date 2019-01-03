Между Иркутском и Улан-Уде с 7 января будет курсировать новый авиарейс

Сегодня, 16:30

Директор аэропорта в Иркутске Евгений Сивцов рассказал о том, что для удобства пассажиров будет запущен рейс между иркутским аэропортом «Байкал» и Улан-Уде.

Увеличение пассажиропотока на линиях авиасообщения, которые курсируют внутри России приводит к необходимости создавать новые маршруты или расширять существующие. Так, генеральный директор аэропорта «Байкал» в Иркутске Евгений Сивцов сообщил, что уже с 7 января текущего года запускается авиасообщение с Улан-Уде.

Выполнять рейс между двумя городами будет лайнер Ан-28, который рассчитан всего на 17 мест, при том производиться он будет ежедневно, ведь пассажиропоток в данном направлении довольно велик. Стоимость билета будет стартовать от 2,8 тысяч рублей, хотя раньше приобрести его можно было за большую сумму – три тысячи рублей.

Вылет из Улан-Удэ будет в 6.15, вылет из Иркутска в 19.05, выполняться они будут пилотами авиакомпании «СиЛА». Напомним, что в настоящее время авиасообщение Иркутск - Улан-Удэ обеспечивают авиакомпании ИрАэро и Сириус-Аэро.

Также Сивцов заявил, что в 2019 году запланировано введение еще нескольких направлений, которые станут популярными среди пассажиров.