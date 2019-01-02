В приложении «Метро Москвы» появилась функция Samsung Pay

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При помощи функции Samsung Pay в приложении «Метро Москвы» владельцы смартфона Android могут оплачивать проезд на МЦК и метрополитене.

Оплата может осуществляться на турникетах или в кассах и автоматах продажи билетов. Пресс-служба столичного метрополитена говорит, что с помощью функции Samsung Pay пассажиры смогут удобно записать проездные билеты на карту «Тройка» и пополнить социальную карту.

По словам первого замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, с середины января начнет действовать пополнение «Кошелька» на «Тройке». В этом случае отпадет необходимость введения проверочного кода, который обязательно вводится при оплате при помощи карты любого банка.

Пополнение «Тройки» со смартфонов на базе iOS с помощью функции Apple Pay было запущено ранее. Лишь в декабре пополнением «Тройки» при помощи Apple Pay воспользовались 97% обладателей карты.

Для того, чтобы иметь возможность пользоваться функцией Samsung Pay, владельцы телефонов Android должны обновить свое ПО до последней версии. Также необходимо в приложение Samsung Pay добавить свою банковскую карту Mastercard.

Чтобы оплатить проезд в метро при помощи функции Samsung Pay, нужно при подходе к турникету запустить это приложение, подтвердить авторизацию отпечатком пальца и произвести оплату, прикоснувшись смартфоном к турникету. Так можно оплачивать проезд на 31 станции МЦК и всех станциях метрополитена.

Приложение Samsung Pay позволяет производить оплаты не только в бесконтактных терминалах, но также в терминалах, использующих магнитную полосу, то есть, везде, где возможна оплата обычной банковской картой. Это возможно благодаря использованию этим платежным сервисом технологий NFC и собственной — MST.

Чтобы просмотреть информацию о поездках и попытках оплаты проезда бесконтактной банковской картой, пользователю необходимо выбрать станцию или ссылку на Личный кабинет: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24».

Приложение «Метро Москвы» было запущено в 2017 году. Оно уже скачано 1,7 млн пользователей. Оно совместимо со смарт-часами Android Wear и голосовым помощником Siri.