Томский аэропорт начнет преображаться в 2020 году

Сегодня, 13:57

Специалисты занимаются подготовкой проекта по реконструкции аэропорта «Томск». После завершения данного вида работ станет понятно, сколько денег необходимо будет потратить.

Пассажиропоток во всех российских аэропортах растет из года в год, что приводит к необходимости не только улучшать качество обслуживания, но и реконструировать помещения. Так, в 2020 году начнется перестройка терминала аэропорта «Томск», о которой сообщил директор Роман Фролов.

Уже известно, что в реконструкции будут использованы материалы, посвященные Николаю Камову, имя которого и носит аэропорт. За последние пять лет пассажиропоток аэропорта увеличился в полтора раза. По прогнозам специалистов, к 2024 году пассажиропоток достигнет миллиона пассажиров.

По заявлению Фролова, на сегодняшний день наблюдается дефицит площадей по некоторым зонам технологического обслуживания, а именно: зоны регистрации, досмотра, ожидания, выдачи багажа, прилета, комплектации багажа. Для создания комфортных условий для людей и обеспечения непрерывного технологического обслуживания пассажиров и багажа требуется расширение этих зон. Это возможно только при проведении реконструкции.

Известно, что в 2019 году будет известна полная стоимость проекта и начнутся подготовительные работы, а вот преображение произойдет уже в 2020 году.