В Крыму трассу «Таврида» назвали дорогой жизни

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На ней открылся участок протяжённостью 85 километров, входящий в первую очередь. Магистраль имеет федеральное значение.

В Крыму долгожданную трассу «Таврида» уже назвали дорогой жизни. Она призвана решить многие транспортные проблемы полуострова. В особенности с учётом запуска Крымского моста.

В Крыму в этом году «Таврида» не единственный инфраструктурный объект, введённый в строй. Состоялось открытие нового современного аэропорта, а также автодорожной части Крымского моста.

Трасса «Таврида» после её завершения в полном объёме сыграет огромную роль в транспортной разгрузке на полуострове. Движение станет намного более комфортным.

Даже введённый в строй участок в 85 километров был очень долгожданным и решит множество проблем.

Общая протяжённость трассы – больше 250 километров. Полный ввод её в эксплуатацию планируется на декабрь 2020 года. Степень готовности на сегодняшний день составляет 51%.

Участки автомагистрали будут открываться поэтапно. Пока что, на открытой для проезда части «Тавриды» действует скоростное ограничение в 60 км/час. После завершения всех работ по этому проекту, он составит 90км/час.

Поскольку строительные работы продолжаются, на открытом участке магистрали пока не будут строиться АЗС. Это необходимо учитывать водителям.

«Таврида» является четырехполосной автодорогой первой технической категории. Стоимость проекта – свыше 150 млрд рублей.