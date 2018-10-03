В Петербурге появятся новые электробусы

Вчера, 22:57

Известно, что сделка, заключенная «Пассажиравтотранс» оценивается в 225 миллионов рублей.

За эту огромную сумму будут куплены 10 новых электробусов для Санкт-Петербурга. Появятся новые электробусы в Петербурге до конца 2018 года.

При полной загрузке эти электробусы будут иметь запас хода в 240 км, что весьма много для транспорта, работающего за счет электричества. Салон будет вмещать в себя до 75 пассажиров. Также для удобства в транспорте будут USB-зарядки, что позволит пассажирам заряжать свои гаджеты во время поездки.

Новые электробусы будут ходить по маршруту №128.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в общественном транспорте Санкт-Петербурга будет внедрена функция распознавания лиц, а Google Maps теперь позволяет отследить маршрут общественного транспорта.