В Москве произошел сбой в системе оплаты парковки

Сегодня, 18:14

В среду, 3 октября система оплаты парковки работала некорректно.

Сообщается, что сегодня в Москве действивтельно произошел сбой в системе оплаты парковки. Однако, сейчас уже все проблемы были решены, а парковку, как и ранее можно без сбоев оплатить любым удобным способом через специальное мобильное приложение «Парковки Москвы».

Сбои были вызваны профилактическими работами, которые начались в 14:30. В этот момент, во избежание простого пропадания денег со счета водителей работа приложения была ограничена.

Напомним, что в Москве общественники попросили у администрации сделать парковки у больниц более доступными для пациентов и их родственников, а также стало известно, что МВД официально разрешила передавать данные автовладельцев работникам парковок.