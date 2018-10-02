Вчера, 22:53

С 3 октября некоторые станции метро будут закрываться немного раньше. Это вызвано строительными работами.

Сообщается, что пять станций «серой» ветки метро будут закрываться на 30 минут раньше, то есть в 00:30. А именно станции: «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская», «Тимирязевская».

С этого времени поезда на Серпухово-Тимирязевской будут ездить только между станциями «Бульвар Дмитрия Донского» и «Чеховская», а еще между «Алтуфьево» и «Петровско-Разумовская».

Такое изменение в расписание московского метрополитена вызвано строительством участка Большой кольцевой линии от станции «Петровский парк» до «Савеловской».

Напомним, что в московском метро представили обновленную систему навигации, а также московский метрополитен застрахует свою недвижимость на 1 трлн рублей.