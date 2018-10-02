Вчера, 22:50

Многие москвичи уже заметили, что большинству исторических обьектов в Москве необходим ремонт, чем власти и планируют заняться.

Известно, что уже начался ремонт Большого Москворецкого моста. Во время проведения ремонтных работ планируется заменить гранитную облицовку и дорожное покрытие. Также будет улучшена гидроизоляция, увеличены парапеты, а фундамент моста будет укреплен.

Мост является памятником культурного наследия, поэтому некоторые работы будут нести реставрационных характер.

Специалисты утверждают, что после завершения ремонта срок службы моста увеличится примерно на 20 лет.

Напомним, что на ремонт домов культуры Уссурийского района Приморья потратят более 1,5 млн рублей, а также В Петербурге горожанин во время ремонта обнаружил историческую вывеску.