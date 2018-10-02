Сегодня, 11:18

Новые сведения по двигателю для перспективного авиационного комплекса дальней авиации были опубликованы на сайте госзакупок.

В Сети появились требования к двигателю для ПАК ДА (изделию 80). По новым нормативам, он должен будет выдержать 30-часовой полет, выдерживать перепад температур от -60 до +50 °C, и быть устойчивым к воздействию ядерных взрывов.

Обязательным условием участия в тендере является прочность оборудования и длительный срок службы. По имеющимся данным, двигатель должен прослужить не менее 12 лет, с учетом продления срока работы до 21 года.

Отечественная авиационная отрасль развивается достаточно быстрыми темпами. Новейшая устойчивая техника позволит России зарекомендовать себя как качественного производителя, а также укрепить международные позиции. Отметим, что иностранные неоднократно писали о том, что США опасается Россию из-за новейших разработок и обновления старой, но мощной боетехники, в том числе и истребителей.