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В столице Российской Федерации ежегодно сокращается время проезда пассажиров в городских автобусах благодаря развитию и модернизации дорожной инфраструктуры.

На востоке Москвы первого рабочего дня следующей недели появятся новые полосы для общественного транспорта, которые обеспечат свободный проезд по шоссе Энтузиастов к историческому центру, а также до улицы Красный Казанец.

Полосы не будут прерываться на расстоянии полутора километров, что даст возможность общественному транспорту 20 маршрутов беспрепятственно и быстро перевозить большее количество пассажиров. В настоящее время среднесуточный пассажиропоток на автобусах составляет 54 тысячи человек.

В связи с модернизацией дорожной инфраструктуры интервалы движения автобусов сократятся почти вдвое. В настоящее время на московских дорогах для общественного транспорта выделено 314 километров дорог.

Городским бюджетом предусмотрено оборудование еще 40 километров выделенок в последующие два года. Развитие транспортного движения для автобусов городских маршрутов является приоритетным направлением стратегического плана обустройства столицы.