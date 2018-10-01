«Все на мост»: Работа Керченской паромной переправы остановлена

Вчера, 17:03

В Керчи и в порту Кавказ пассажирско-грузовые паромы замерли возле причалов не из-за штормовой погоды, а после пуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

Работа Керченской паромной переправы остановлена, все грузы теперь, кроме представляющих опасность и негабаритных, будут доставляться через пролив только по мосту. В настоящее время решается вопрос с дальнейшим трудоустройством более 100 человек, которые сопровождали паромное сообщение между Крымом и Кавказом. Как заявили в дирекции предприятия, этот факт не явился сюрпризом для работников. Перевод на другие работы осуществляется уже несколько месяцев.

По словам дальнобойщиков, они очень довольны тем, что больше не придется стоять в очереди на паром, а затем совершать сложные маневры при парковке, особенно, во время волнения моря. Кроме того, время сэкономленное на проезде в Крым и обратно, сокращает расходы, как предприятий-перевозчиков, так и самих водителей. Напомним, в понедельник, 1 октября, первый 700 фур проследовали с грузами по Крымскому мосту.