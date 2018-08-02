Московские пенсионеры оформили около 77 тысяч льготных билетов на электрички

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Пожилые люди теперь имеют право бесплатного проезда в пригородных электричках.

Пенсионеры Москвы и Подмосковья оформили уже около 77 тысяч льготных билетов, согласно данным на 1 августа. Сообщается, что право льготного проезда на электрички получило в общей сложности 2,8 миллиона человек, из них 1,2 миллиона жители области.

Проездные московские пенсионеры смогут оформить только на три года с 2018 по 2020 год. Для беспрепятственного проезда необходимо обратиться в кассу, предъявить социальную карту и там она будет по-особенному активирована.

Пенсионеры весьма довольны введением данной льготы, однако, некоторых не устраивает, что приходится очень долго стоять в очереди, чтобы получить проездной билет.

Ранее сообщалось, что в Москве многодетными семьями будет получен ряд льгот, в частности помощь с проездом и оплатой коммунальных услуг, покупка школьной формы, а также они смогут даже получать бесплатные билеты в зоопарки и музеи.