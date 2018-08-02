«Призрачный гонщик»: Машина с номерами Кобзона замечена на трассе

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Пока общественность шокирована новостями о состоянии здоровья артиста, кто-то на его автомобиле разсекает на огромных скоростях по Москве.

Пока, якобы, умирающий Кобзон находится в больнице, его дорогостоящая иномарка Mercedes-Benz продолжает нарушать ПДД в Москве на трассе, а именно на Кутузовском проспекте.

Недавно автомобиль Кобзона попал на видеорегистратор других машин. Иномарка больного артиста на огромной скорости пронеслась по разделительной полосе.

Специалисты отметили, что машина принадлежит именно Кобзону. Об этом говорят «блатные» номера артиста: М777ММ99. В Сети есть несколько документов, подтверждающих, что автомобиль Кобзона уже не однократно нарушал правила дорожного движения.

Сотрудники московского ГИБДД заводили на машину с номерами Кобзона дела 1 августа, 17 апреля, 24 и 20 марта.

Кем является «призрачный гонщик» за рулём машины Кобзона пока что не известно.

Некоторые специалисты считают, что слухи об ухудшении состояния здоровья артиста сильно преувеличены и он продолжает прекрасно передвигаться по Москве, а не лежать в больнице. Некоторые же уверены, что иномарками Кобзона пользуются члены его семьи и ближайшее окружение.