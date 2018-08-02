В Туле Hummer разрисовали баллончиками в честь дня ВДВ

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Россияне активно отмечают военный праздник, скупая тематическую атрибутику, купаясь в фонтанах и разрисовывая автомобили.

В преддверии празднования дня ВДВ тысячи россиян активно готовились к мероприятиям. К примеру, пресс-служба компании Avito заявили, что граждане РФ в первый день августа очень повысили свой интерес к отличительному элементу данной группы войск – к голубому берету.

Оказывается, что пользователи Сети покупали голубые береты чаще в 3,5 раз. Кроме того, в целых 9,5 повысился интерес россиян к тельняшкам.

Традиционно, не обошлось и без странностей. В то время, как многие бывшие служащие ВДВ купаются по фонтанам, некоторые из них занимаются «творчеством».

Так в Туле иномарку Hummer разрисовали баллончиками с краской в честь дня ВДВ. Надпись стандартная: «За ВДВ». Автомобилю также разрисовали колёса в зелёный и голубой цвета.

Пока что неизвестно, принадлежит ли Hummer бывшему служащему в ВДВ, или это очередное проявление вандализма. Если последняя версия правдива, то виновным грозит административная ответственность.