«Убитые колдобины»: Суд обяжет провести ремонт плохих дорог в Брянской области

ГОСТ перестал иметь силу для чиновников Клинцов, подчеркивает прокурор.
Суд обяжет чиновников провести ремонт плохих дорог в Брянской области. Речь идет о плачевном состоянии дорожного покрытия в Клинцах. Неоднократно люди обращались с соответствующими просьбами, но не были услышаны. Прокурор решил самостоятельно и в правовом поле повлиять на работу коммунальщиков.
Было установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 50597-93 на участках дорог по улицам Калинина, Мира, Парковая и Свердлова имеются большие выбоины. Фото с мест несоответствия покрытия нормам предоставлены в суд в качестве доказательств. Суд требования прокурора удовлетворил.
К слову, в Уфе на проезжей части появилась опасная «адская» колдобина на улице Мустая Карима №42.