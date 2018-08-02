«Убитые колдобины»: Суд обяжет провести ремонт плохих дорог в Брянской области

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ГОСТ перестал иметь силу для чиновников Клинцов, подчеркивает прокурор.

Суд обяжет чиновников провести ремонт плохих дорог в Брянской области. Речь идет о плачевном состоянии дорожного покрытия в Клинцах. Неоднократно люди обращались с соответствующими просьбами, но не были услышаны. Прокурор решил самостоятельно и в правовом поле повлиять на работу коммунальщиков.

«Убитые колдобины», «Портал в Ад», «Гадость редкая, не могу проехать на своей машине по этой «дороге», - писали юзеры.

Было установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 50597-93 на участках дорог по улицам Калинина, Мира, Парковая и Свердлова имеются большие выбоины. Фото с мест несоответствия покрытия нормам предоставлены в суд в качестве доказательств. Суд требования прокурора удовлетворил.

К слову, в Уфе на проезжей части появилась опасная «адская» колдобина на улице Мустая Карима №42.